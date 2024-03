Iv: conclusa cabina di regia con nuovi incarichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella cabina di regia di Italia viva di quest'oggi, dedicata al commento della Leopolda12 e alla preparazione delle liste per le prossime europee, Matteo Renzi ha condiviso la propria gioia per la conclusione della vicenda Consip, ma anche la preoccupazione per la condanna dei due carabinieri coinvolti nelle trame contro l'allora presidente del Consiglio", si legge in una nota l'ufficio stampa di Italia viva. "Sono stati poi assegnati o confermati alcuni incarichi in attesa della definizione completa della squadra di governo del partito che verrà predisposta insieme alle liste per le europee. Tra i primi incarichi assegnati da Renzi si segnalano Raffaella Paita al Coordinamento nazionale, Luigi Marattin alle Politiche economiche e fiscali, Dafne Musolino al Pnrr, Silvia Fregolent all'Ambiente, Ivan Scalfarotto agli Esteri, Armando Cesaro agli Enti locali. In tutta Italia stanno intanto partendo le affissioni volute da Italia viva recanti la scritta 'Al Centro' con Renzi", conclude la nota. (Com)