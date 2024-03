Gaza: Castellanos (Ficross), operatori umanitari rischiano la propria vita ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori umanitari danno assistenza a Gaza "rischiando la propria vita ogni giorno". Lo ha detto il vice segretario generale della Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (Ficross), Xavier Castellanos, in un punto stampa alla Farnesina in occasione del lancio dell'iniziativa "Food for Gaza". La Mezzaluna rossa palestinese "non ha mai smesso di lavorare" a Gaza dal 7 ottobre, ha detto Castellanos, ringraziando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per "offrire pieno sostegno alla Mezzaluna rossa per assistere la distribuzione di cibo a Gaza". "'Food for Gaza' è un'iniziativa significativa che aiuterà ad affrontare le crescenti esigenze umanitarie a Gaza che richiedono una soluzione", ha detto il vice segretario, aggiungendo che è necessario "capire come portare il quantitativo necessario di aiuti" nella Striscia. La situazione "richiede un'iniziativa urgente per incrementare sforzi e coordinamento (...) dobbiamo garantire un accesso umanitario senza ostacoli", ha aggiunto. (Res)