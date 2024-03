Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEConvegno di presentazione del decimo Report italiano sui minibond.Politecnico di Milano Aula Magna Carassa e Dadda, via Lambruschini 4 (ore 9:30)Presentazione del dossier nazionale "Nevediversa 2024", sul turismo invernale nell'era della crisi climatica organizzato da Legambiente. Neve Diversa 2024 - Beyond Snow Focus GroupArca, via Rimini, 38 (ore 9:30)Presentazione del Piano Strategico 2024-2035 di A2A. Interviene, tra gli altri, Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5 (ore 12)Conferenza stampa della 20esima edizione di "Fa' la cosa giusta!", la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si tiene dal 22 al 24 marzo a Milano.Online (ore 12)(Rem)