Medio Oriente: Tajani, per iniziativa "Food for Gaza" ho chiesto aiuto anche a Protezione civile

- Al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, "ho chiesto di essere con noi nell'iniziativa 'Food for Gaza' perché il nostro approccio è anche operativo e concreto". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina in occasione del lancio dell'iniziativa "Food for Gaza". "La nostra protezione civile è impegnata nel corridoio umanitario marittimo" che partirà da Cipro verso Gaza, nato da proposta della Commissione Ue a cui l'Italia ha dato subito la sua adesione, ha detto Tajani. (Res)