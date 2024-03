Medio Oriente: Tajani, tavolo "Food for Gaza" si riunirà ogni settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo di coordinamento permanente creato con il lancio dell'iniziativa "Food for Gaza" si riunirà settimanalmente. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina in occasione del lancio dell'iniziativa "Food for Gaza", sottolineando il proprio impegno per il raggiungimento di un cessate il fuoco. "Vogliamo svolgere un ruolo di facilitatori per arrivare i beni ai civili", ha aggiunto. (Res)