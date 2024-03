Germania: Comitato intelligence, intercettazione generali è stata operazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Tutti gli indizi inerenti all'intercettazione dei generali dell'Aeronautica tedesca (Luftwaffe) "fanno pensare a un'operazione di 'hacking and leak' russa". È quanto dichiarato in un comunicato congiunto dal presidente del Comitato parlamentare di controllo sulle agenzie di intelligence del Bundestag (Pkgr), Konstantin von Notz dei Verdi, e dal deputato dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Alexander Hoffmann, membro dello stesso organo. I due si sono espressi al termine di una riunione straordinaria del Pkgr tenuta oggi a Berlino per discutere della questione. Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", all'incontro ha preso parte anche il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. I generali della Luftwaffe sono stati intercettati durante una videoconferenza sulla piattaforma Webex in cui discutevano della possibilità che la Germania fornisca missili da crociera Taurus all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Il contenuto della conversazione è stato quindi diffuso dai media russi, con Pistorius che ha accusato le autorità di Mosca di condurre una guerra dell'informazione contro la Germania allo scopo di dividerne la popolazione. (segue) (Geb)