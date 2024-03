Germania: Comitato intelligence, intercettazione generali è stata operazione russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco ha poi affermato che all'origine dell'intercettazione vi è un "errore individuale" commesso da uno degli ufficiali partecipanti al colloquio su Webex. Si tratta del generale di brigata aerea Frank Graefe, al vertice del Comando per le operazioni e le esercitazioni della Luftwaffe. Da Singapore dove si trovava in visita, il generale ha utilizzato un canale aperto e non autorizzato per partecipare alla videoconferenza su Webex. Come ha ammesso Pistorius, ciò ha portato a un "deflusso di dati". Per Sara Nanni, deputata dei Verdi al Bundestag, "non è una coincidenza" ma un'azione deliberata di Mosca il fatto che l'intercettazione sia stata diffusa dai media russi a seguito delle ultime rivelazioni su Jan Marsalek. Si tratta dell'ex dirigente della società di servizi per la finanza tedesca Wirecard, fallita il 25 giugno 2020 dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro, con le irregolarità iniziate nel 2015. (segue) (Geb)