Germania: Comitato intelligence, intercettazione generali è stata operazione russa (3)

- Licenziato poco prima del crack, Marsalek si recò a Vienna da dove partì in aereo probabilmente per la Bielorussia, facendo perdere le proprie tracce. Da allora, l'ex manager è ricercato dalla Germania con mandato di arresto internazionale per frode e falso in bilancio. Ora, l'ex dirigente è sospettato di aver svolto almeno dal 2014 attività di spionaggio per la Russia. In questo Paese, Marsalek si troverebbe sotto la falsa identità del sacerdote ortodosso Konstantin Baiazov, assunta con l'aiuto del Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l'agenzia di intelligence interna russa. In particolare, il ricercato vivrebbe a ovest di Mosca, sotto la protezione del Direttorato principale per l'informazione (Gru), il servizio segreto militare della Russia. La presenza di Marsalek nei dintorni capitale russa dall'estate del 2020 sarebbe nota anche al Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna tedesca. (Geb)