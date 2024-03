Rider: D'Amato (Azione), bene accordo Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo europeo sui rider "è sicuramente una ottima notizia per tutti i lavoratori delle piattaforme digitali, purtroppo coincide temporalmente con il tragico incidente avvenuto a Roma, in cui uno di loro ha perso la vita. Estendere i diritti a milioni di lavoratori è cosa buona e giusta". Lo scritto su X il responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione e consigliere regionale del Lazio, Alessio D'Amato. (Com)