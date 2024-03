Governo: via libera Cdm a riforma giochi online, aumentano canoni per concessionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione definitiva del Dlgs sui giochi online, a quanto si apprende da fonti di governo, si interviene "per razionalizzare e aggiornare il sistema dei giochi pubblici a distanza, aumentando il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato. Tutto il sistema viene regolato con norme più moderne e rigorose". Vengono, quindi, "sensibilmente aumentati gli importi richiesti ai concessionari che per operare in Italia dovranno pagare tre canoni: un 'canone una tantum' che passa dai precedenti 250 mila euro a sette milioni di euro (ben il 2.800 per cento in più); un 'canone annuale' pari al tre per cento dei ricavi netti di ogni concessionario (il doppio rispetto al passato); una 'fee annuale' pari allo 0,2 per cento dei ricavi netti dei concessionari per campagne informative e di comunicazione per il contrasto alla ludopatia". Viene anche "disposto il rinnovo della gara del lotto (nel 2025) passando da una base d’asta di 700 milioni a un miliardo di euro". Con il dlgs, proseguono le stesse fonti, "si mette, inoltre, definitivamente la parola fine all’utilizzo del contante per i giochi online. Chi vorrà ricaricare più di 100 euro cash dovrà necessariamente utilizzare strumenti elettronici di pagamento tracciabili e sicuri. Una misura importante nella lotta al riciclaggio di denaro su cui il governo Meloni è in prima linea sin dal suo insediamento. Il prossimo step sarà un intervento sulla rete dei giochi fisici per realizzare una completa e definitiva razionalizzazione di tutto il sistema". (Rin)