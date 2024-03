Città metropolitana Roma: Tagliavanti (Cciaa), piano sviluppo ad hoc, Comuni molto popolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nel territorio della provincia di Roma "ci sono 11 Comuni che hanno più abitanti di Frosinone, Rieti e Viterbo, sono Comuni come Guidonia, Fiumicino e Pomezia che contano anche 150 mila abitanti. In questi Comuni ci sono più imprese di quante non ce ne siano nelle altre quattro province del Lazio" e quindi quella metropolitana "è un'area che merita un'attenzione superiore a quella che gli viene normalmente dedicata". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione del Consiglio dell'ente camerale in seduta pubblica al Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra a Roma. "A Farfa ad esempio, in provincia di Rieti, nell'area vicina, limitrofa alla stazione di Passo Corese, vivono 14 mila persone che sono romane - ha aggiunto -. Questo per chiarire che la dimensione sociale ed economica di Roma va oltre Roma. È un'area ricca, vasta e complessa, che merita un'attenzione superiore a quella che gli viene normalmente dedicata". (segue) (Rer)