Città metropolitana Roma: Tagliavanti (Cciaa), piano sviluppo ad hoc, Comuni molto popolosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tagliavanti ha quindi ricordato che "questo incontro oggi si svolge per continuare il lavoro che facciamo da sempre, con l'amministrazione comunale e provinciale. È una scelta politica che il nostro ente fa insieme a un altro ente: condividere le responsabilità. Ci sono molti temi in comune: lo sviluppo economico, le politiche culturali e internazionali, i grandi eventi. A ogni giunta della Camera di commercio abbiamo un provvedimento che riguarda una di queste attività. Oggi il sindaco della Città metropolitana ci presenta un documento importante e impegnativo, un piano strategico per un'area enorme", ha concluso. (Rer)