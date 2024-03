Pnrr: Fitto, soddisfazione per giudizio positivo Corte Conti su Piano 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte dei Conti ha espresso giudizio positivo sullo stato di attuazione del Pnrr nel 2023. Non posso che essere soddisfatto e ribadire che, anche alla luce di tali considerazioni, la strada intrapresa è quella giusta", scrive su X Raffaele Fitto, ministro per il Pnrr. "Un percorso, quello del Pnrr 2023, che la Corte dei Conti definisce 'virtuoso', anche perché realizzato con le amministrazioni e con la Commissione Ue. Non solo - prosegue il ministro -, ha evidenziato le criticità dei progetti ex Pnrr ed espunti dal Piano la cui prosecuzione è garantita con altri fondi. Dopo il giudizio positivo sull'attuazione del Pnrr nel 2023 da parte della Corte dei Conti, occorre continuare a lavorare sodo per raggiungere anche gli obiettivi previsti per il 2024 da VI e da VII rata del Pnrr. Proseguire quindi velocemente ma senza fretta, per fare bene", conclude. (Rin)