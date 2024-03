Città metropolitana Roma: Gualtieri, strategia sviluppo su più assi, tra cui digitale e mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Gli indirizzi l'amministrazione ha adottato per lo sviluppo dell'area metropolitana "guardano a una robusta strategia di interventi su alcuni assi che da Roma si diramano verso l'area metropolitana" e tra questi ci sono la digitalizzazione e l'intermodalità dei trasporti. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione dell'illustrazione del piano strategico metropolitano al Consiglio della Camera di commercio locale, che si sta svolgendo in seduta pubblica, al Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra a Roma. "Innanzitutto - ha aggiunto - c'è il tema della digitalizzazione: vorremmo lavorare a una estensione del 5G al porto e agli aeroporti, quindi guardando a Civitavecchia, Fiumicino e Ciampino. Nella mobilità stiamo realizzando la Mobility as a service per favorire l'intermodalità dei trasporti e che contiamo poi di estendere fuori i confini di Roma. Sulla cultura, che consideriamo un grande asset, stiamo lavorando a internazionalizzare le politiche culturali ma ci sono anche interventi di rigenerazione urbana. Sullo sviluppo economico: c'è il tema del Tecnopolo e della capacità di attrarre investimenti", ha concluso. (Rer)