Gaza: Ramadan inizia senza accordi su tregua, premier Israele insiste per invasione Rafah

- Mentre il mese di Ramadan inizia ufficialmente nei Paesi a maggioranza musulmana, la prospettiva di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza rimane lontana: lo confermano le parole del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, che in un’intervista rilasciata al quotidiano statunitense “Politico” ha ribadito la volontà di estendere le operazioni militari contro il movimento islamista Hamas fino all’area meridionale di Rafah, dove si troverebbero ancora circa 1,5 milioni di sfollati palestinesi. “Andremo lì, non lasceremo perdere. Io ho una linea rossa. Sapete quale è? Che il 7 ottobre (giorno dell'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico) non si ripeta, che non accada mai più", ha detto il premier israeliano, esprimendo fiducia sul fatto che i combattimenti possano terminare “entro due mesi”. Secondo Netanyahu, ad oggi sono stati “eliminati tre quarti dei battaglioni terroristici” del movimento islamista nella Striscia di Gaza. E in una dichiarazione video, il primo ministro dello Stato ebraico ha assicurato che saranno uccisi tutti i leader di Hamas. “Siamo sulla strada verso la vittoria totale. Abbiamo già eliminato il numero quattro - secondo il quotidiano ‘Times of Israel’ in apparente riferimento all’alto esponente Saleh al Arouri, morto all’inizio dell’anno a Beirut, in Libano, a seguito di un presunto raid non rivendicato -, e arriveremo anche al numero 3, 2 e 1”, ha promesso Netanyahu. (segue) (Res)