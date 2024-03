Gaza: Ramadan inizia senza accordi su tregua, premier Israele insiste per invasione Rafah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea di poter raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza prima dell’inizio del Ramadan, mese sacro per i fedeli musulmani, come auspicato da Biden alcune settimane fa, è rimasta così solamente un miraggio. Lo scorso 3 marzo si erano riunite al Cairo le delegazioni dei Paesi mediatori – Egitto, Qatar e Stati Uniti – con rappresentanti di Hamas, per discutere di una proposta di tregua di sei settimane, facilitare lo scambio di decine di ostaggi israeliani con detenuti palestinesi e soddisfare l’urgente bisogno di aiuti umanitari a Gaza. A quei colloqui non aveva preso parte tuttavia Israele, motivando la decisione con il fatto che Hamas non avesse fornito un elenco dettagliato degli ostaggi ancora in vita (nell’attacco del 7 ottobre, i miliziani islamisti avevano sequestrato 253 persone di tutte le età, di cui un centinaio liberate il mese successivo in cambio del rilascio da parte di Israele di circa 240 palestinesi detenuti). (segue) (Res)