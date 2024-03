Gaza: Ramadan inizia senza accordi su tregua, premier Israele insiste per invasione Rafah (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se è vero che il ciclo di negoziati ha finora portato a un nulla di fatto, gli sforzi dei Paesi mediatori non si fermano. Fonti informate hanno per esempio riferito oggi all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” che l’Egitto in particolare sta lavorando per raggiungere un accordo entro la fine della prima settimana del mese di Ramadan. "L'Egitto ha intensificato i contatti con le altre parti, con gli Stati Uniti e con Israele per consentire l'ingresso di aiuti alimentari e medicinali a un ritmo più veloce nella Striscia di Gaza", hanno affermato le fonti, precisando che il Cairo ha “chiesto ai funzionari statunitensi di comunicare con Israele per facilitare l'ingresso delle forniture umanitarie attraverso il valico di Rafah senza alcuna ostruzione o restrizione", esortandoli “a fermare qualsiasi operazione militare nei primi giorni del Ramadan per non colpire i civili, nel rispetto di questo mese sacro". Intanto, Hamas "non chiude la porta" al proseguimento delle trattative secondo quanto dichiarato dal capo dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese, Ismail Haniyeh. “Chi ha la responsabilità di non aver raggiunto ancora un accordo è l'occupante (Israele). Tuttavia, dico che siamo disponibili a continuare i negoziati", ha detto Haniyeh ieri in un discorso televisivo, spiegando che lo Stato ebraico non è stato disposto a soddisfare le condizioni di Hamas per un accordo che avrebbe permesso la liberazione degli ostaggi israeliani in cambio del rilascio di alcuni detenuti palestinesi. Haniyeh ha inoltre ribadito che il gruppo è determinato a ottenere un cessate il fuoco permanente, il ritorno degli sfollati alle proprie case nella Striscia di Gaza e un maggiore ingresso di aiuti umanitari. (segue) (Res)