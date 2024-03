Gaza: Ramadan inizia senza accordi su tregua, premier Israele insiste per invasione Rafah (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stallo dei colloqui sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi, continua ad aggravarsi la crisi umanitaria per la popolazione palestinese, nonché il bilancio delle vittime. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, il numero dei morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre è salito a 31.112, mentre quello dei feriti a 72.760. Si tratta di dati che tuttavia non possono essere verificati in maniera indipendente e che includono sia vittime civili che membri del movimento islamista. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, nelle operazioni lanciate a Gaza sono stati uccisi 13 mila miliziani di Hamas, mentre i militari dello Stato ebraico morti nella Striscia sono almeno 247. Le operazioni militari delle Forze israeliane proseguono con particolare intensità a Khan Younis, nell’area centro-meridionale dell’exclave palestinese, dove nelle ultime 24 ore, secondo quanto hanno reso noto su Telegram, sono stati uccisi decine di membri del movimento islamista, localizzati nuovi tunnel sotterranei e sequestrati armamenti ed equipaggiamento militare. (Res)