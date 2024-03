Rifiuti: assessore Lazio, acceleriamo su autosufficienza, impiantistica ed economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una memoria di Giunta a firma dell’assessore alla Mobilità, ai trasporti, alla tutela del territorio, al ciclo dei rifiuti, al demanio e al patrimonio, Fabrizio Ghera, la Regione Lazio, propone di avviare le procedure e i provvedimenti volti a promuovere l’autosufficienza impiantistica nelle province del Lazio e l’attuazione dei principi dell’economia circolare nella gestione dei rifiuti, così come previsto dalle linee guida al Piano di Gestione dei Rifiuti, approvate dalla Giunta regionale a fine settembre 2023. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "La Regione ha previsto una serie di misure per raggiungere l'autosufficienza dei territori attraverso azioni volte a prevenire la produzione dei rifiuti e la riduzione degli scarti, aumentando il recupero e riducendo lo smaltimento in discarca. Ora è fondamentale accelerare su questi punti per attivare un ciclo virtuoso nella gestione dei rifiuti", dichiara l'assessore Ghera. Tra i punti chiave dell’azione che la Regione Lazio si appresta a mettere in campo per una vera politica di economia circolare - conclude la nota - ci sono il raggiungimento dell’autosufficienza impiantistica in ciascuna provincia della regione, la realizzazione di impianti di compostaggio, il rafforzamento della raccolta differenziata da parte degli enti locali, la pianificazione dei controlli ambientali sugli impianti di gestione dei rifiuti con il supporto di Arpa e delle province.(Com)