Fvg: assessore Cultura, parco Basaglia riqualificato riprenderà dialogo con Gorizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso di Basaglia - ha detto Anzil - è uno dei temi che possono essere affrontati nel contesto di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura, all'insegna di un'interdisciplinarietà che deve legare aspetti diversi e differenti livelli della conoscenza e dell'esperienza umana". Per Riccardi, a Basagli va riconosciuta “una grande capacità di innovazione. Diceva: curo le persone, non la malattia. Se avessimo seguito questo suo consiglio - ha aggiunto l’assessore - probabilmente nel corso di questi anni avremmo fatto in anticipo molte scelte giuste”. (Frt)