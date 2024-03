Fisco: fonti governo, in magazzino riscossione cartelle non riscosse entro cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Dlgs sulla riscossione approvato oggi dal Consiglio dei ministri le cartelle notificate dal primo gennaio 2025 e non riscosse decorsi cinque anni successivi potranno essere automaticamente discaricate dal cosiddetto "magazzino della riscossione". È quanto si apprende da fonti di governo. Decorsi i cinque anni, spiegano le stesse fonti, "le somme non saranno stralciate, ma l’ente creditore potrà mettere in campo tre differenti soluzioni: gestire in proprio la riscossione coattiva delle somme discaricate; affidarla in concessione a soggetti privati mediante gara pubblica; riaffidarla all’Ader (Agenzia entrate e riscossione) per due anni nel caso in cui l’ente creditore venga a conoscenza di nuovi e significati elementi reddituali del debitore. Per i carichi affidati alla riscossione negli anni precedenti fino al 2000, sarà una Commissione presieduta da un magistrato della Corte dei Conti che dovrà proporre soluzione legislative per il magazzino della riscossione". (segue) (Rin)