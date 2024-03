Fisco: fonti governo, in magazzino riscossione cartelle non riscosse entro cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa operazione, proseguono le fonti, "si rende necessaria perché al 31 dicembre 2023 il 'magazzino' della riscossione ammonta a più di 1.200 miliardi. Svuotare questo abnorme mole riferita anche a persone defunte, nullatenenti, e non più reperibili, è molto importante per razionalizzare la riscossione. Per i debiti inferiori o pari a 120 mila euro, verrà concessa un’ulteriore dilazione dalle attuali 72 rate mensili, passando: nel 2025 e 2026, fino a 84 rate mensili; nel 2027 e 2028, fino a 96 rate mensili; nel 2029 e 2030, fino a 108 rate mensili; dal 2031, si valuterà la possibilità di concedere 120 rate mensili". "Il 'fisco amico' - concludono le fonti - passa anche dalla rateizzazione dei debiti tributari, dando la possibilità ai contribuenti di poter pagare, tutto, ma in tempi congrui. (Rin)