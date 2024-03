Milano: Piscina (Lega), mi sono state affibiate parole che non penso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho citato quella che è una reale situazione che era accaduta sotto i miei occhi all'interno di un parchetto in via Mosso e nulla di più, nessuno ha generalizzato. Il fatto che mi siano state affibbiate parole che non ho neanche mai pensato in vita mia fa male e crea un clima d'odio". Lo ha detto ai giornalisti il consigliere della Lega a Palazzo Marino Samuele Piscina, recentemente protagonista di un dibattito nato da alcune sue parole pronunciate nella seduta del Consiglio di lunedì. Infatti, parlando di via Padova, il consigliere aveva parlato di "trans che sputano sangue infetto", suscitando l'accesa reazione del consigliere del Partito Democratico Michele Albiani, seguita dalla richiesta di scuse o, nel caso non fossero arrivate, delle dimissioni del leghista. Nella seduta odierna Piscina ha ribadito di essersi riferito a un determinato episodio accaduto nel 2016 in via Mosso "quando un cittadino sudamericano transessuale si è tagliato con una bottiglia di vetro sputando il sangue contro gli agenti e urlando di essere malato di Hiv per tenerli lontani". Ma l'intervento di Piscina non ha soddisfatto Albiani, il quale, ha spiegato ai giornalisti, di "non ritenerle delle scuse". (Rem)