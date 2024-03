Cultura: Siciliano (Teatro Roma), direttore generale e artistico in carica 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi inizia ufficialmente il percorso di riforma della parte dello statuto che riguarda la governace del Teatro di Roma. La riunione dell’assemblea dei Soci della Fondazione (il Comune di Roma e la Regione Lazio, con l’accordo del ministero della Cultura) ha condiviso e dato forma ad una governace duale. Da una parte la figura del direttore generale (che per statuto predispone, in accordo col direttore artistico i progetti di budget economico e di bilancio mirando alla sostenibilità economica e finanziaria, che adempie agli obblighi contabili e provvede alla gestione del personale), dall’altra quella del direttore artistico (che predispone il programma culturale pluriennale e annuale operando con autonomia finanziaria, nei limiti del budget deliberato dal Cda). "Tutte e due le figure – nel nuovo statuto presentato dai Soci della Fondazione, dureranno in carica 5 anni. I soci nella loro assemblea si sono anche impegnati a far approvare le modifiche statutarie al più presto, indicando come orizzonte temporale il mese di aprile". Lo dichiara Francesco Siciliano, presidente della Fondazione Teatro di Roma. (segue) (Com)