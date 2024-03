Cultura: Siciliano (Teatro Roma), direttore generale e artistico in carica 5 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il teatro di Roma, con questo percorso, "entra nella sua piena funzione. Personalmente – sottolinea il presidente Siciliano – avevo sempre sostenuto il fatto che una istituzione complessa come questo Teatro Nazionale (con la molteplicità delle sue sale, con il rapporto con questa grande città che ci deve animare) avesse bisogno di una figura manageriale. Dopo momenti di polemica e divisione ora concordemente questa figura viene introdotta e questo, voglio sottolinearlo, è un buon segnale per il Teatro di Roma per la città e il territorio più largo a cui questa istituzione si rivolge. La nuova figura del direttore generale, così come previsto dal nuovo statuto, verrà nominata, su indicazione del Presidente, dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Faremo di tutto – aggiunge Siciliano - perché ciò avvenga in tempi brevi. Il Teatro sta vivendo una stagione di straordinari successi sia dal punto di vista della qualità degli spettacoli che da quello della presenza degli spettatori che stanno premiando il nostro lavoro. Vogliamo guardare avanti a nuovi più ambiziosi risultati nell’interesse della nostra istituzione, della cultura e della città”, conclude. (Com)