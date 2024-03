Aeroporti: assessore Turismo Lazio, Fiumicino e Ciampino migliori d'Europa, complimenti ad AdR

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni ad Aeroporti di Roma "per il settimo riconoscimento consecutivo come migliore scalo d’Europa per il Leonardo Da Vinci di Fiumicino e, per la prima volta, anche per l’aeroporto di Ciampino". Lo dichiara in una nota l’assessore al Turismo, all’ambiente, allo sport, ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica e alla sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo. "I miei complimenti, inoltre - aggiunge - vanno ai vertici di Aeroporti di Roma e a tutto il personale impegnato ogni giorno per offrire il migliore biglietto da visita a tutti i viaggiatori che fanno scalo a Roma. Non possiamo che essere fieri di questi risultati che fanno bene al turismo e rendono il nostro territorio più competitivo", conclude.(Com)