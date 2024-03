Fisco: Bonelli (Avs), da Cdm regalo a evasori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un Paese in cui la premier, nei suoi comizi, ha definito le tasse 'pizzo di Stato' e in cui l'evasione tributaria e contributiva è pari a 84 miliardi di euro, il governo, nel Cdm in corso si accinge ad approvare un condono fiscale tombale per le cartelle che, dopo 5 anni, non vengono ancora incassate dall'Agenzia dell'entrate: un chiaro esempio di politica miope e ingiusta che penalizza i cittadini onesti e responsabili, premiando invece coloro che eludono i propri obblighi fiscali. Prevedere la cancellazione automatica delle cartelle non riscosse entro 5 anni rappresenta un incentivo al mancato pagamento e una profonda ingiustizia nei confronti di chi, nonostante le difficoltà, sceglie di adempiere puntualmente ai propri doveri fiscali". Lo afferma in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (segue) (Com)