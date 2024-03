Fisco: Bonelli (Avs), da Cdm regalo a evasori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La misura introdotta dal governo crea un meccanismo perverso, per cui esiste una parte di cittadini che, pur pagando regolarmente, si ritrova a usufruire di meno servizi pubblici rispetto a quanto sarebbe giusto, compensando di fatto per coloro che evitano di pagare, nella speranza che le loro tasse vengano cancellate dopo 5 anni. Questo è inaccettabile: si mina il principio di equità fiscale, compromettendo sempre più la sostenibilità finanziaria di servizi pubblici essenziali per la collettività, come la sanità. Inoltre nel paese delle furbizie degli evasori fiscali è sufficiente essere nullatenenti intestando immobili a terzi, aprire e chiudere società per sfuggire al fisco ed oggi grazie questa norma dopo cinque anni avrai sanato i debiti fiscali. È paradossale che un governo che si professa paladino dell'ordine e della legalità adotti misure che, di fatto, incentivano comportamenti opposti. Meloni, ancora una volta, si propone Robin Hood al contrario", conclude Bonelli. (Com)