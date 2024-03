Pnrr: Alleanza cooperative, migliorare norme sugli appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna migliorare le norme sugli appalti”. Lo sottolinea l’Alleanza delle cooperative nel corso dell’audizione davanti alla commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame del decreto-legge recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Pnrr. Secondo l’Alleanza cooperative “sono necessari alcuni correttivi su appalti, lavoro e transizione 5.0”. Tra gli interventi segnalati “l’urgenza del ripristino, per tutte le tipologie di contratto nell’ambito del Pnrr, delle norme sulle anticipazioni e sulla possibilità di incremento della misura stessa, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”. Per quanto riguarda le norme relative alla sicurezza sul lavoro, i rappresentanti delle cooperative hanno detto di “ritenere condivisibili quelle parti del decreto che innalzano i livelli dei controlli”, ma non quelle “che definiscono la disciplina applicabile agli appalti con alcune criticità significative che, a noi, non sembrano procedere nella stessa direzione”. (Rin)