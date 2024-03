Ue: Donohoe, accordo per rilancio Unione mercato capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione dell'Eurogruppo è stato raggiunto l'accordo su una dichiarazione comune per accelerare verso l'attuazione dell'Unione del mercato dei capitali. Lo ha dichiarato il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione di Bruxelles. "Questo è stato un incontro particolarmente importante, perché ha segnato la conclusione di circa un anno di discussioni politiche sul futuro del mercato dei capitali europeo, che abbiamo intrapreso per coinvolgere tutti i 27 Stati membri. Sono lieto di confermare che abbiamo concordato un'ambiziosa dichiarazione dell'Eurogruppo per delineare le nostre priorità comuni per il futuro sviluppo dell'Unione del mercato dei capitali negli anni a venire", ha detto. (segue) (Beb)