Ue: Donohoe, accordo per rilancio Unione mercato capitali (2)

- "Credo che sia un risultato importante, che dimostra il forte impegno di tutti gli Stati membri dell'Unione europea nel compiere rapidi progressi e nell'approfondire i mercati europei dei capitali", ha aggiunto. "Vogliamo che l'Unione europea sia un leader più forte nel mondo per quanto riguarda l'innovazione e le nuove industrie, e sappiamo che per raggiungere questo obiettivo dobbiamo garantire che le imprese abbiano diverse modalità di accesso al denaro di cui hanno bisogno, e dobbiamo offrire loro maggiori opportunità per crescere e aumentare gli investimenti in Europa, e per competere meglio sulla scena mondiale", ha proseguito. "Si tratta di una dichiarazione politica che ha il peso di essere stata concordata da tutti i 27 ministri delle Finanze con l'ambizione che l'accompagna. Fornisce una piattaforma per l'azione, non solo da parte della Commissione, ma anche da parte dei Paesi stessi, ed è l'inizio di un processo continuo e di leadership a livello politico, perché tutti i ministri oggi non solo hanno concordato sulla dichiarazione, ma anche sull'urgenza di agire", ha concluso. (Beb)