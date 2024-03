Violenza donne: Pd Lazio, la cultura del rispetto sempre al centro del nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, presso la Casa Internazionale delle Donne a Roma, l'evento promosso dal Gruppo del Pd Regione Lazio, organizzato dalle consigliere del gruppo, che ha visto la partecipazione di associazioni e rappresentanti delle istituzioni, attivi nel contrasto alla violenza di genere insieme a figure di rilievo nel campo delle politiche di genere, per celebrare i dieci anni dall'approvazione della legge regionale n. 4 del 19 marzo 2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna". A introdurre, la presidente della Casa internazionale delle Donne, Maura Cossutta: "La strada è ancora troppo lunga. Queste destre sono pericolose soprattutto per le donne. C'è un attacco crudele sulla 194 e i consultori vengono smantellati. È in atto il cosiddetto pink washing, ovvero una strategia di svalutazione di tutte le politiche di genere". (segue) (Com)