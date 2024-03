Violenza donne: Pd Lazio, la cultura del rispetto sempre al centro del nostro lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È bello oggi ritrovarci qui insieme a tante protagoniste di quello straordinario percorso di partecipazione che dieci anni fa portò alla scrittura della Legge 4, da molti considerata le migliore legge regionale per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere - dichiarano la consigliera Pd e presidente della commissione Trasparenza e Pubblicità, Marta Bonafoni -. La legge 4 inaugurò una stagione importante, nonostante la dura opposizione della destra in aula e fuori. Oggi viviamo una nuova stagione, con la destra al governo della Regione che boccia le nostre proposte sull'educazione all'affettività perché rendono protagonisti i centri antiviolenza. Per questo dobbiamo rilanciare questa azione e questo impegno, far muro tutte insieme, consapevoli che dieci anni sono lunghi ma possono esser cancellati in un soffio". Ad intervenire anche Eleonora Mattia, consigliera Pd e Presidente del Corecoco: "Grazie a tutte le associazioni che quotidianamente si occupano di violenza di genere e non solo. Esiste una rete dei centri antiviolenza, è diffusa sul territorio ed è importante che i centri antiviolenza restino indipendenti. Perché sono spazi indipendenti dove si elabora politica, dove si creano anticorpi. Un dentro e fuori dove dobbiamo essere tutte unite nella trasformazione culturale delle nostre comunità", conclude. "Ricordo il giorno in cui i consiglieri regionali, nel 2014, vennero in Municipio a presentare questa legge. Al tempo ero assessora in X Municipio. Quel giorno mi sono detta 'finalmente abbiamo uno strumento'. Questa destra regionale, invece, ci sta facendo tornare indietro, innanzitutto culturalmente", aggiunge la consigliera Pd, Emanuela Droghei. (segue) (Com)