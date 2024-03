Violenza donne: Pd Lazio, la cultura del rispetto sempre al centro del nostro lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge regionale n. 4 del 19 marzo 2014 ha gettato le fondamenta per un percorso virtuoso che abbiamo portato avanti negli ultimi 10 anni. - ha aggiunto la consigliera Pd, Michela Califano - oggi tutto questo è messo in pericolo da una destra retrograda e machista che sta provando a smantellare quei capisaldi che ci hanno permesso di fare del Lazio un'apripista in tema di diritti e cultura. Abbiamo l'obbligo di contrastare una deriva che vuole farci tornare indietro di decenni e cancellare un lavoro straordinario fatto insieme ad associazioni, comitati, cittadine e cittadini" ha concluso. "Gli anni trascorsi in Regione con l'amministrazione Zingaretti sono stati all'insegna dell'impegno, del cambiamento, dell'assoluto contrasto alla violenza di genere e, non ultimo, del sostegno alle vittime di violenza. Sono state fatte scelte importanti, a partire dalla legge 4 del 19 marzo 2014 - ha dichiarato la consigliera Pd e Presidente della commissione speciale Piani di zona per l'edilizia economica e popolare, Sara Battisti - questo lavoro non solo va tutelato, ma va rafforzato al fianco di chi ogni giorno combatte sul territorio, nelle scuole, sui luoghi di lavoro perché è mobilitandoci tutti insieme che possiamo raggiungere risultati." ha aggiunto. (segue) (Com)