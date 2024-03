Violenza donne: Pd Lazio, la cultura del rispetto sempre al centro del nostro lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le storie sulla violenza sono narrazioni forti. Ma grazie ad un rapporto felice di scontro e incontro con le associazioni siamo riusciti a creare una vera rete e una vera politica in una Regione che grazie ad una legge già approvata nel 1993 e alle consigliere che hanno fatto la storia di questa Regione, ha anticipato la normativa nazionale, ad esempio sugli orfani di femminicidio - commenta la senatrice e Vicepresidente della commissione Femminicidio, Cecilia D'Elia -. Siamo riusciti ad applicare le politiche di genere sui territori e ancora oggi dobbiamo continuare questo percorso. Il potere legislativo è stato esercitato al meglio grazie alla buona politica della Sinistra. Ancora oggi questa è una norma avanti e dobbiamo esigere che venga applicata". All'evento che ha sancito, ancora una volta "l'impegno del Gruppo Pd in Regione Lazio contro la violenza di genere e per una cultura del rispetto" e che ha ricordato l'importanza della legge regionale n. 4 del 2014 quale "spartiacque importante per una battaglia fondamentale e di tutti" hanno preso parte numerose associazioni e realtà impegnate nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere: Ponte donna, Differenza Donna, Donna Lilith, Cooperativa Be Free, Telefono Rosa, Giuridicamente libera, Casa delle donne Lucha y Siesta, Fondazione Pangea, Donna e Politiche Familiari. Sono intervenuti anche il Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, Francesco Menditto; l'esperta di politiche di genere, Barbara Leda Kenny e il filosofo e formatore Lorenzo Gasparrini. (Com)