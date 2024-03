Germania-Vaticano: Conferenza episcopale tedesca, infelici le dichiarazioni del Papa sull'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state "una formulazione infelice" le dichiarazioni di Papa Francesco sull'Ucraina, con l'esortazione ad alzare "bandiera bianca" nella guerra che le è stata mossa dalla Russia. È quanto dichiarato dal portavoce della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), Matthias Kopp. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ard", Kopp ha aggiunto che il pontefice non intendeva una capitolazione dell'Ucraina davanti all'aggressore, la Russia, ma piuttosto una volontà di negoziare. Al riguardo, il portavoce della Dbk ha evidenziato che trattare "non è mai una resa". Secondo Kopp, se si chiarisce su questo punto, il passo successivo potrebbe essere discutere quanto sia utile un simile appello al negoziato. In questa prospettiva, Kopp ha messo in dubbio la volontà di Mosca di negoziare con Kiev, osservando come debba essere il Paese aggredito a decidere da solo quando sarà giunto il momento delle trattative di pace. (segue) (Geb)