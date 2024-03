Fvg: Friulia, investimento da 980 mila euro in Fama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Friulia, la finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, ha finalizzato un investimento complessivo di 980 mila euro, tramite un aumento di capitale e l’entrata nella compagine societaria, in Fama, azienda di Zoppola (PN) attiva nel settore della produzione e vendita di sistemi di sigillatura elastomerici, di connessione e accessori funzionali embeded termoplastici per il rivestimento di tunnel prefabbricati. Fama ha chiuso il 2023 con un fatturato stimato in circa 11 milioni di euro e punta ora a raggiungere ricavi pari a 16,5 milioni entro il 2026, grazie a un piano di investimenti nell’ordine dei 2,5 milioni di euro in programma tra il 2024 e il 2026. Per aumentare la produttività aziendale e ridurre il fabbisogno energetico, saranno acquistate quattro presse di nuova concezione e sarà inserito un nuovo impianto robotizzato per la gestione completamente automatizzata degli sfridi. L’azienda punta anche a rafforzare le attività nei mercati di Australia, Asia, Americano, India, Turchia ed Europa. (segue) (Frt)