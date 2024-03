Fvg: Friulia, investimento da 980 mila euro in Fama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici di aver concluso un’importante operazione, che rappresenta un passo significativo per il futuro di Fama e conferma l'impegno di Friulia nel sostenere le imprese locali e promuovere lo sviluppo economico della nostra regione", ha detto la presidente di Friulia Federica Seganti. "Il progetto di sviluppo dell’azienda è ambizioso ma realistico, perché poggia sull’expertise e sul know-how acquisito in decenni di esperienza sul campo e punta ad una crescita sostenibile della produzione. Siamo certi che, anche grazie all’apporto di Friulia, Fama potrà rafforzare la propria posizione come fornitore di primo livello a livello globale", ha aggiunto. Il fondatore e titolare di Fama, Gustavo Bomben, ha ringraziato la finanziaria regionale per "aver avuto ancora una volta fiducia nelle capacità della squadra di Fama di raggiungere gli obiettivi ambizioni che si è posta, di diventare il punto di riferimento mondiale nel proprio ambito. Già ora - ha aggiunto - Fama è presente in numerosi centri studi internazionali del settore che testimoniamo le competenze acquisite ed è presente nei mercati internazionali a riprova dell’ottima reputazione che si è conquistata e del suo alto livello di competitività". (Frt)