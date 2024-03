Ue: Gentiloni, aggiustamento bilanci non porti a riduzione investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il necessario aggiustamento fiscale non deve portare a tagli degli investimenti. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Non dobbiamo ripetere gli errori di un decennio fa. In questo contesto, è fondamentale notare che i finanziamenti dal Recovery Fund continueranno a sostenere gli investimenti e altre spese che favoriscono la crescita", ha detto. "La spesa finanziata dalle sovvenzioni del Recovery e da altri fondi Ue è destinata a fornire un sostegno fiscale di circa mezzo punto percentuale del Pil a livello dell'area euro nel 2024 e 2025. Ma questo deve integrare e non sostituire gli investimenti finanziati a livello nazionale", ha poi aggiunto Gentiloni. (Beb)