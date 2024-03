Ue: Gentiloni, Unione mercati dei capitali fondamentale, sia priorità anche per prossima Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali rimane un progetto a lungo termine, ma è necessaria un'azione urgente e decisiva per compiere progressi reali, a partire dalla finalizzazione delle proposte ancora in discussione. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Questo sforzo dovrebbe andare di pari passo con politiche che eliminino le barriere all'interno del mercato unico, sostengano la modernizzazione delle nostre economie e rafforzino la competitività dell'Europa. Per raggiungere questo obiettivo e aumentare l'attrattiva dell'Ue come giurisdizione favorevole agli investimenti, dobbiamo mettere al primo posto il nostro interesse collettivo", ha detto Gentiloni. (segue) (Beb)