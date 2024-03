Ue: Gentiloni, Unione mercati dei capitali fondamentale, sia priorità anche per prossima Commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il finanziamento dei mercati dei capitali è essenziale per far crescere le imprese dell'Ue in settori strategici e in rapida espansione come le tecnologie pulite e le biotecnologie. La nostra forza risiede nella nostra unità e il nostro mercato interno è la nostra più grande risorsa economica", ha aggiunto. "In Commissione abbiamo avviato una riflessione su come portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali. Naturalmente non posso parlare per la prossima Commissione, ma mi aspetto chiaramente che la politica dei mercati dei capitali torni ad essere una priorità fondamentale. Non come obiettivo in sé, ma come ingrediente cruciale per sostenere i più ampi interessi strategici dell'Ue e per contribuire a finanziare i nostri numerosi obiettivi essenziali", ha concluso. (Beb)