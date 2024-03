Russia: oppositore Yashin, Putin è come il padrino della mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è "come il padrino della mafia: afferma il proprio potere personale giustiziando in maniera dimostrativa chiunque osi sfidarlo". In questo modo, il titolare del Cremlino "intimidisce sia i suoi attuali critici che i potenziali rivali, mostra loro che li aspetta se vanno all'opposizione". Allo stesso tempo, Putin "sta cercando di distruggere la speranza dell'opinione pubblica per una politica alternativa, per una Russia diversa". È quanto affermato dal dissidente russo Ilya Yashin, detenuto nella colonia penale Ik-3 a Charp in Siberia, che il quotidiano "Bild" ha intervistato riuscendo a fargli recapitare le domande in cella. In questo modo, Yashin ha commentato la scomparsa di Aleksej Navalnyj, l'oppositore russo deceduto mentre era in prigione nel suo Paese. Yahsin ha aggiunto: "Possiamo sconfiggere Putin se vinciamo la nostra paura, dopotutto la paura è il fondamento su cui poggia il suo potere. Dobbiamo renderci conto che siamo di più, che siamo più forti e non può ucciderci tutti". (Geb)