I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia-Italia: Federitaly annuncia l’apertura di una delegazione nel Paese nordafricano - Federitaly, federazione nata per sostenere, tutelare e valorizzare le imprese e i professionisti italiani e il Made in Italy nel mondo, ha annunciato oggi l'apertura di una propria delegazione in Tunisia. "A rappresentare Federitaly nel Paese nordafricano sarà Sandro Fratini, presidente della società Delta Center e figura di spicco nel panorama imprenditoriale tunisino, secondo quanto riferito da una nota della federazione. Fratini, già presidente del Comites, l'organo elettivo che rappresenta le esigenze dei cittadini italiani residenti in Tunisia nei rapporti con gli Uffici consolari, "vanta una profonda conoscenza del mercato locale, maturata nel corso di anni di esperienza di successo”, prosegue il comunicato, aggiungendo: “La sua nomina a delegato Federitaly rappresenta un valore inestimabile per la nostra federazione". L'apertura della delegazione in Tunisia si inserisce nel quadro del “piano di espansione estera, volto a rafforzare la presenza della nostra federazione nei mercati più promettenti", si legge nel comunicato. "Grazie alla collaborazione con Delta Center, potremo dare un nuovo impulso alle relazioni commerciali tra le aziende italiane e tunisine, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per entrambi i sistemi economici”, prosegue Federitaly, concludendo: “Insieme a Sandro Fratini e a tutta la delegazione tunisina, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo della storia di Federitaly nel Mediterraneo". (segue) (Res)