- Egitto: ambasciatore Quaroni, ruolo cruciale del Paese in mediazione e fornitura aiuti a Gaza - L’Egitto svolge un ruolo cruciale nel mediare gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza e nel facilitare gli aiuti umanitari. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, in un’intervista al quotidiano egiziano “Al Ahram”. “L’Italia apprezza molto gli sforzi dell’Egitto e sostiene pienamente il suo ruolo nell’assistere la popolazione di Gaza in questo momento difficile. Elogiamo il continuo impegno dell'Egitto per rispondere ai bisogni umanitari dei palestinesi e promuovere la stabilità nella regione”, ha affermato Quaroni, aggiungendo anche che “l’Italia attribuisce grande importanza alle relazioni bilaterali con l’Egitto e si impegna a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi”. “Abbiamo una lunga storia di collaborazione in vari campi, tra cui lo sviluppo economico, gli scambi commerciali e la cultura”, ha osservato l’ambasciatore. La prima ministra Giorgia Meloni, ha poi spiegato Quaroni, visiterà il Cairo nei prossimi giorni, dove incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. “Questa visita sottolinea l'importanza che l'Italia attribuisce alle relazioni con l'Egitto”, ha sottolineato l’ambasciatore. (Res)