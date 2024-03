I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: consegna kebab a domicilio, 45enne muore schiacciato dalla sua stessa auto a Torrimpietra - E’ rimasto schiacciato dalla sua stessa macchina mente consegnava a domicilio alcuni kebab. La vittima è un cittadino pakistano 45 anni che stava facendo consegne a domicilio in via Elini a Fiumicino in località Torrimpietra. Ha quindi parcheggiato la Opel Astra in pendenza e, probabilmente, senza assicurare il freno di stazionamento. Ha quindi visto la vettura muoversi e nel tentativo di fermarla, è stato travolto finendo schiacciato e ucciso. Sul posto i carabinieri di Fiumicino. (segue) (Rer)