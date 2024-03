I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giubileo: per il 2025 pronta arena Tor Vergata, 8 mila posti ma solo 650 parcheggi - Sarà pronta entro fine anno l'arena per gli eventi a Tor Vergata a Roma. Nei primi mesi del 2025 saranno effettuati i collaudi e per il primo maggio successivo, quando è previsto il primo grande evento, il Giubileo del lavoro, lo spazio sarà pronto a ospitare 8 mila spettatori sui gradoni. Saranno realizzate per quella data, con il nuovo svincolo dell'autostrada A1 nelle vicinanze e che dovrebbe aprire tra marzo e aprile 2025, anche le due aree sosta per le auto per un totale di 650 posteggi. È quanto emerso nel corso del sopralluogo di stamattina, nell'area delle Vele incompiute di Calatrava, svolto dalla commissione speciale capitolina Giubileo, presieduta dal consigliere Dario Nanni della lista Civica Calenda. La stazione metropolitana più vicina, per raggiungere l'area, è quella di Torre Angela della Metro C a circa 2,5 chilometri di distanza. Vista la capienza massima delle aree sosta sarà necessario - almeno in occasione dei grandi eventi che si terranno nell'arena nell'anno giubilare - ragionare su collegamenti speciali dalla Metro C fino a Tor Vergata, che vadano a rafforzare i percorsi di mobilità, piste ciclabili e pedonali, a oggi programmati nell'ambito di altri interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infatti, come spiegato stamattina dai tecnici del Demanio, un eventuale ampliamento dei parcheggi "può essere considerato, ma successivamente al Giubileo poiché al momento non si farebbe in tempo". A oggi sono terminate le opere di adeguamento sismico della Vela, quindi lo spazio del cosiddetto Palanuoto, che non è previsto sia fruibile per il 2025. Questa prima fase degli interventi ha avuto un costo di 13 milioni di euro e ha comportato "la verifica, bullone per bullone, della stabilità della Vela che ora è in sicurezza: questo ci consente di avviare da marzo i successivi cantieri", hanno chiarito i tecnici. Per la seconda fase, che include uno stanziamento di 20 milioni per attrezzare 15 ettari di aree verdi e di 37 milioni per l'arena vera e propria e i parcheggi, è già stato affidato l'appalto. "A breve partiranno i lavori, intanto sono in corso le ispezioni archeologiche per la progettazione definitiva", hanno osservato i tecnici. Secondo la consigliera di Fratelli d'Italia, Francesca Barbato, "il numero di posteggi previsto non è sufficiente in un'area che a oggi è raggiungibile esclusivamente in automobile". Il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, esponente di Fd'I, ha rilevato che "sono stati progettati dei collegamenti che da Torre Angela arrivano fino a Tor Vergata ma sono inclusi nei fondi del Pnrr e pertanto non saranno ultimati entro il Giubileo". Sul punto, quindi, il presidente Nanni ha raccolto l'istanza e ha fatto sapere che la commissione Giubileo solleciterà l'amministrazione comunale rispetto alla necessità di rafforzare i collegamenti da e verso l'arena di Tor Vergata nell'anno giubilare. "I tecnici oggi ci hanno garantito che per il 2025 l'arena e gli spazi esterni saranno pronti, il progetto conta su 70 milioni di euro di fondi giubilari, così come previsto nel relativo Dpcm di governo, quindi quel progetto a oggi non può essere modificato. Tuttavia sulla necessità emersa di rafforzare i collegamenti e gli spazi per la sosta si può ragionare: come commissione porteremo l'istanza all'attenzione dell'amministrazione comunale", ha detto Nanni. (segue) (Rer)