I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Mobilità: 200 nuovi parcheggi auto alla stazione Conca d'Oro della Metro B1 - Un parcheggio di scambio da 198 posti auto, in corrispondenza della stazione Conca d'Oro della linea B1 della metropolitana di Roma, da oggi potrà essere utilizzato gratuitamente da chi ha l'abbonamento del trasporto pubblico. La nuova area sosta è stata inaugurata stamattina dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il parcheggio è realizzato in struttura multipiano su due livelli interrati, con una disponibilità complessiva di 198 posti auto, di cui 5 riservati alle persone diversamente abili. Sono presenti anche 14 stalli per le moto. L'accesso carrabile è previsto da via Martana, con corsia di canalizzazione da via Val di Cogne, mentre l'uscita è su viale Tirreno. Il parcheggio è dotato inoltre di un impianto fotovoltaico, in fase di attivazione, per circa 30 kilowatt, che contribuirà alla riduzione dei costi energetici. "Con questo intervento continuiamo il rafforzamento della politica dell'intermodalità che è fondamentale per rendere fruibile la nostra rete di trasporto pubblico che abbiamo il dovere di potenziare e rafforzare", ha detto il sindaco Gualtieri. "Sulla Metro B - ha spiegato - abbiamo acquistato i treni che arriveranno entro la fine dell'anno e che ci consentiranno di ampliare le frequenze, oggi molto insufficienti. Stiamo anche lavorando sugli impianti di traslazione e sulla cura e ampliamento della rete di trasporto pubblico. Ma per quanto sarà ramificata ed efficiente la nostra rete su ferro, per svolgere realmente la sua funzione deve essere appoggiata all'intermodalità", ha concluso. Questa inaugurazione si inserisce, in "un percorso per dotare il concetto di intermodalità, scambio tra trasporto pubblico e privato, di una sua concretezza", ha sottolineato l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè. "Insieme ad Atac - ha spiegato - abbiamo aperto un mese fa il parcheggio a Laurentina, ovvero 250 posti chiusi da tempo e che abbiamo restituito alla collettività. Oggi ne apriamo altri 200, e i prossimi saranno il parcheggio di Annibaliano e poi apriremo quello di piazzale dei Partigiani", ha concluso. La realizzazione del parcheggio è stata curata dal dipartimento Mobilità e dall'agenzia comunale Roma Servizi per la Mobilità, mentre la gestione del servizio è affidata ad Atac nell'ambito del Contratto di servizio. Il piano tariffario previsto è di 1,50 euro per le prime 12 ore di sosta consecutive e di 2,50 euro fino a 16 ore di sosta consecutive. Gli abbonati al trasporto pubblico e le altre categorie esenti dal pagamento della sosta tariffata potranno usufruire gratuitamente del parcheggio. "Questo è il 35mo parcheggio che Atac è chiamato a gestire. È un intervento che facciamo perché è complementare al servizio di trasporto pubblico", ha sottolineato il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan. "Questi parcheggi di corrispondenza hanno la finalità di essere complementari al servizio di trasporto, altrimenti la sua funzionalità viene meno. Sarà un grande successo", ha concluso. "Il costo è stato di 2,6 milioni di euro - ha chiarito Anna Donati, presidente Roma servizi per la mobilità - provenienti da fondi regionali ed europei. Ci siamo impegnati affinché il progetto avesse aspetti innovativi. I pannelli fotovoltaici rendono la gestione del parcheggio autonomo dal punto di vista energetico. Questo è coerente con il piano clima e con la progettazione verso città zero emissooni su cui ci dobbiamo impegnare a tutti i livelli", ha concluso. "L'intermodalità è fondamentale, con l'assessore Patanè siamo impegnati in attività di sostegno al Comune", ha commentato l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. "Tanti cittadini del Lazio vengono a Roma a lavorare o a studiare, quindi c'è bisogno di integrazioni sempre più vicine per trovare soluzioni trasportistiche che fanno il bene della città di Roma e del Lazio", ha concluso. "Come Municipio abbiamo realizzato la riattivazione dell'area ludica e le infrastrutture per lo sport", ha affermato il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne. "In queste ultime settimane abbiamo piantumato nuovi alberi per rafforzare la schermatura dal traffico cittadino. Inoltre il Municipio ha ricevuto un finanziamento per creare un centro di aggregazione giovanile nei locali commerciali della piazza ipogea per fare in modo che i giovani possano anche trovare negli spazi pubblici di una metro un luogo per fare cultura, realizzare una sala prova e arricchendo e trasformando gli spazi della città", ha ricordato Marchionne. (segue) (Rer)