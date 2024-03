I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: scontro tra taxi e tram a viale Trastevere, non ci sono feriti - Uno scontro tra un taxi e un tram della linea 3 si è verificato nella tarda mattinata su viale Trastevere a Roma. Nell'incidente non si sono registrati feriti, la strada è stata parzialmente interrotta alla circolazione per consentire i rilievi della polizia locale, sul posto sono intervenuti i vigili del gruppo di Monteverde. La linea tranviaria anche è stata temporaneamente sospesa ma, a quanto spiegano da Atac, la circolazione è già ripresa da una quindicina di minuti. (Rer)