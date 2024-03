© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania-Vaticano: Scholz non condivide le dichiarazioni del Papa sull'Ucraina - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, non condivide le dichiarazioni con cui papa Francesco ha esortato l'Ucraina ad alzare "bandiera bianca" nella guerra che le è stata mossa dalla Russia. È quanto dichiarato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit. Come riferisce l'emittente televisiva "Zdf", il funzionario ha evidenziato che "l'Ucraina si sta difendendo da un aggressore". (segue) (Res)