- Regno Unito: governo annuncia 37,5 milioni di euro per proteggere luoghi di fede musulmana - Il governo britannico ha annunciato 117 milioni di sterline (137,5 milioni di euro) per proteggere le moschee e le scuole di fede musulmana e i centri comunitari. Il ministro dell'Interno, James Cleverly, ha affermato che tale finanziamento sarà speso nei prossimi quattro anni per misure tra cui telecamere a circuito chiuso, allarmi e recinzioni, e dovrebbe dare "rassicurazione e fiducia ai cittadini musulmani britannici". "L'odio antimusulmano non ha assolutamente posto nella nostra società" ha detto Cleverly, aggiungendo: "Non permetteremo che gli avvenimenti in Medio Oriente vengano usati come scusa per giustificare gli abusi contro i musulmani britannici". L'annuncio fa seguito a un pacchetto di 70 milioni di sterline (82,2 milioni di euro) a favore dei gruppi ebraici e arriva in risposta alle preoccupazioni che la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas stia alimentando la divisione nel Regno Unito. (segue) (Res)